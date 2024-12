Barilla, nel 2024 oltre 1.400 tonnellate di prodotto a Banco alimentare

Un contributo che non solo aiuta chi è in difficoltà, ma porta con sé un messaggio: il dono è un gesto di condivisione che unisce le persone e alimenta il senso di comunità

Con 1.400 tonnellate di prodotto donate, Barilla si conferma anche nel 2024 tra i principali sostenitori di Banco Alimentare in Italia. Un contributo che non solo aiuta chi è in difficoltà, ma porta con sé un messaggio di grande valore: il dono è un gesto di condivisione che unisce le persone e alimenta il senso di comunità.

Il fenomeno della povertà alimentare in Italia è una realtà drammatica e in continua evoluzione, che colpisce sempre più persone e famiglie in difficoltà. Gli ultimi dati forniti dall'Istat (2024) offrono una fotografia preoccupante di questa situazione: oltre 2,2 milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà assoluta, coinvolgendo più di 5,7 milioni di persone. Per chiunque debba fare i conti con risorse economiche insufficienti per garantire un livello minimo di sussistenza, accedere a un pasto nutriente diventa una sfida continua, un’aspirazione spesso lontana, soprattutto durante le festività natalizie.

La partnership tra Barilla e Banco Alimentare si basa su un impegno condiviso per sostenere le persone vulnerabili e promuovere l'inclusione sociale. Grazie a donazioni significative, il Gruppo garantisce accesso a cibo sano e nutriente a un numero crescente di persone, raggiunto dall’organizzazione che con una rete capillare di oltre 7.600 strutture caritative in tutta Italia, assicura interventi efficaci e tempestivi, ad un numero sempre maggiore di persone in difficoltà.

Un altro esempio di impegno concreto è rappresentato dall'iniziativa di volontariato d'impresa promossa dal marchio del Gruppo, Mulino Bianco, che nel 2023 ha coinvolto circa 160 dipendenti del Gruppo in oltre 1000 ore di volontariato aziendale, contribuendo a una donazione di circa 16 tonnellate di prodotti alimentari. L’attività ha interessato 10 regioni italiane, con i volontari di Mulino Bianco che hanno operato nelle sedi regionali di Banco Alimentare.

L’impegno di Barilla a favore delle comunità non si limita al periodo natalizio, ma si traduce in un sostegno attivo durante tutto l’anno. Nel 2023, il Gruppo ha attivato iniziative solidali in diversi Paesi in cui è presente, donando un totale di 3,2 milioni di euro e circa 3.200 tonnellate di prodotti. Una dedizione, quella dell’Azienda a favore delle comunità, che ha visto devolvere dal 2010 oltre 60 milioni di euro per lo sviluppo delle comunità locali, di cui 1 milione di euro destinato alla Protezione Civile a favore delle zone alluvionate in Emilia-Romagna, e più di 45.000 tonnellate di prodotti per alleviare le fragilità sociali.

Tra le iniziative più significative del Gruppo, si annoverano i contributi a favore della Croce Rossa: 2 milioni di euro donati alla comunità di Parma, insieme a mezzi di soccorso per varie associazioni, tra cui alcuni comitati della Croce Rossa Italiana. Inoltre, attraverso i suoi Plant di Castiglione delle Stiviere e Novara sono state donate ambulanze alla Croce Rossa locale sia nel 2023, che nel 2024, affiancando le regolari donazioni di prodotti a organizzazioni accreditate per supportare le comunità e i più bisognosi.