Barò Cosmetics lancia skincare a base di Gra-Phenol, estratto da vinacce uva Barolo

Barò Cosmetics, brand italiano fondato nel 2015 a Guarene (Cn), porta la vinoterapia a un livello superiore grazie a un ingrediente rivoluzionario: il Gra-Phenol. Questo attivo, estratto dalle vinacce dell'uva di Barolo attraverso la tecnologia brevettata di Bioliquefazione Molecolare, è il cuore pulsante di una linea skincare unica al mondo, capace di contrastare l'invecchiamento cutaneo grazie all’azione antiossidante dei polifenoli. Barò Cosmetics nasce nelle Langhe, terra di vini pregiati. Qui, tra le colline patrimonio dell'Unesco, prende vita un nuovo concetto di bellezza che sfrutta il potere dell'uva per donare luminosità, compattezza e giovinezza alla pelle. Grazie alla ricerca scientifica avanzata, l'azienda è riuscita a isolare e potenziare i polifenoli dell'uva Nebbiolo, trasformando quello che un tempo era considerato uno scarto, le vinacce, in un vero e proprio elisir anti-age.

“Il Barolo è un vino che invecchia con eleganza e raffinatezza, proprio come la pelle può fare grazie ai nostri prodotti - racconta Alberto Toppino, ceo e co-founder di Barò Cosmetics -. L'azienda ha trasformato la tradizione vinicola in un rituale di bellezza d'avanguardia, regalando a ogni donna la possibilità di prendersi cura di sé con la forza della natura e l'eccellenza della ricerca scientifica. Perché invecchiare può essere un’arte, proprio come la creazione di un grande vino”.

La vinoterapia, originaria della Francia, ha conquistato il mondo grazie ai suoi straordinari benefici per la pelle. I polifenoli contenuti nell'uva combattono i radicali liberi, proteggendo la pelle dall'invecchiamento precoce e donandole un aspetto sano e luminoso. Barò Cosmetics, sfruttandone le proprietà, ha creato trattamenti efficaci che stimolano la rigenerazione cutanea, migliorano l'elasticità e contrastano le rughe e le imperfezioni. Il Gra-Phenol è l'ingrediente esclusivo che rende unica la linea Barò Cosmetics e garantisce una biodisponibilità fino a dieci volte superiore rispetto ai classici estratti vegetali. Il risultato? Un trattamento anti-età altamente performante, che penetra in profondità e assicura un'efficacia senza precedenti nel contrastare i segni del tempo.

Barò Cosmetics non è solo innovazione e ricerca, ma anche rispetto per l'ambiente e per gli animali. Tutti i prodotti, 100% Made in Italy, sono Vegan e Cruelty-Free, realizzati con ingredienti naturali e senza sostanze dannose per la pelle. La scelta di valorizzare le vinacce, anziché disperderle, si inserisce in un progetto di economia circolare che esalta la sostenibilità e il legame con il territorio.