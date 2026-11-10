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Barone (Accenture): "Il valore del comunicatore non è più nel creare un testo, ma nella responsabilità che si assume"

Giornalisti, editori, imprese e istituzioni a confronto al Brand Journalism Festival

Armando Barone - (Foto Adnkronos)
Armando Barone - (Foto Adnkronos)
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10 novembre 2026 | 18.15
Cristina Armeni
LETTURA: 1 minuti

“È ovvio che il valore del comunicatore di oggi non può essere più legato solo ed esclusivamente alla capacità di creare un testo quando esiste una tecnologia che riesce a farlo in pochi secondi. Il vero valore oggi del comunicatore sta nella responsabilità che si assume nell'elaborazione e nel rendere pubblico questo testo”. Così Armando Barone, direttore comunicazione di Accenture Italia, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano. L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. “Non dobbiamo commettere l'errore fatto durante la trasformazione digitale di utilizzare la tecnologia semplicemente per produrre di più a costi più bassi”, ha sottolineato. Secondo Barone, “il mondo non ha bisogno di più comunicazione, ha bisogno di generare valore. Il valore lo si crea nel momento in cui siamo in grado di utilizzare questa tecnologia per creare un nuovo modello, ripensare al valore che noi comunicatori siamo in grado di generare grazie alla comunicazione”, ha concluso.

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