circle x black
Cerca nel sito
 

Basilisco (Ingegneri Trieste): "Congresso categoria ricorderà sisma Friuli"

Giovanni Basilisco - Canale Youtube CNI
Giovanni Basilisco - Canale Youtube CNI
23 settembre 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Congresso ricorderà i 50 anni del terremoto del Friuli e la ricostruzione che ne seguì.

Da quell'esperienza nacque un modello di intervento che contribuì all'evoluzione della Protezione Civile e mostrò il valore della collaborazione tra istituzioni, tecnici e comunità locali". A dirlo Giovanni Basilisco, presidente Ordine degli ingegneri di Trieste, aprendo il Congresso nazionale degli ingegneri.

Il presidente ha anche ripercorso la storia di Trieste: "Una città di frontiera: qui l'incontri tra mondi diversi genera conoscenza, ma richiede anche responsabilità". "Ricerca - ha spiegato - porto, industria navale e apertura europea fanno di Trieste il luogo ideale per un'edizione ispirata al titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
terremoto del Friuli recostruzione collaborazione istituzioni tecnici comunità locali
Vedi anche
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video
Tumori, Calabrò (Regina Elena): "La parola è importante nella malattia, può rappresentare un farmaco" - Video
Antisemitismo, il figlio della senatrice Segre: "Ebrei milanesi in situazione simile a 1938" - Video
Battesimo InnoTrans per Strisciuglio, Ad Fs annuncia nuovo piano entro anno - Videonews dalla nostra inviata
Brano de 'La Sirenetta' per una piccola paziente oncologica in isolamento, l'esibizione dall'interfono è commovente
Mai più Crans Montana, la simulazione in discoteca dei liceali di Verona - Video
Rapina con pistola in una gioielleria a Firenze, il video delle minacce a un dipendente e la fuga con oltre 100mila euro
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza