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BeGreat a Montecarlo: lo sport come ecosistema di talento e responsabilità

15 maggio 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
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L'evento "Empower the Game", ospitato dallo Yacht Club de Monaco, ha ridefinito lo sport come un sistema fondato su sostenibilità, innovazione sociale e valore a lungo termine, superando la logica della sola performance. Attraverso il confronto tra istituzioni, imprese e atleti, BeGreat ha promosso l'idea del talento come patrimonio da coltivare tramite la formazione, la ricerca e il supporto alla "dual career". Come sottolineato dal presidente Giovanni Barbara e dall'ambassador Greta De Silva, l'obiettivo è costruire un modello inclusivo dove l'atleta sia accompagnato in un percorso di crescita consapevole, capace di generare un impatto positivo sull'intera collettività.

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