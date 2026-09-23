Benini: "Integrare politiche e strumenti per rispondere ai nuovi bisogni"

Il consulente del Ministero del Lavoro: "Per decenni le separazioni tra istruzione, formazione e politiche attive hanno indebolito il mercato del lavoro" "I bisogni non sono dei target e i cambiamenti impongono sempre di più la necessità di collegare le risposte, i servizi, gli strumenti". Lo ha detto Romano Benini, consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Net Forum di Firenze. "L'integrazione è la parola chiave delle politiche in grado di fare sviluppo e di collegare l'istruzione, la formazione, il lavoro, l'inclusione". Secondo Benini, la dimensione distrettuale dell'economia richiede anche "un sistema di politiche, di servizi e di strumenti altrettanto aggregati ed integrati".