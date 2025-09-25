Bergamo: posata a Casnigo la prima pietra dell'impianto di ottimizzazione gestione 'sorgente Nossana' 

Al Comune di Casnigo a Bergamo si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo impianto per la sorgente Nossana, la più importante fonte della Provincia di Bergamo e una delle principali della Lombardia. La realizzazione dell'opera è sostenuta da Gruppo Sanpellegrino con un investimento pari a 11 milioni di euro, che una volta ultimata, si stima entro il 2026, sarà donata a Uniacque, società che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Bergamo, e sarà utilizzata a beneficio della collettività.