circle x black
Cerca nel sito
 

Bergamo: posata a Casnigo la prima pietra dell'impianto di ottimizzazione gestione 'sorgente Nossana' 

25 settembre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Al Comune di Casnigo a Bergamo si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo impianto per la sorgente Nossana, la più importante fonte della Provincia di Bergamo e una delle principali della Lombardia. La realizzazione dell'opera è sostenuta da Gruppo Sanpellegrino con un investimento pari a 11 milioni di euro, che una volta ultimata, si stima entro il 2026, sarà donata a Uniacque, società che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Bergamo, e sarà utilizzata a beneficio della collettività.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza