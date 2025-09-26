circle x black
Appello di Mattarella alla Flotilla: "Non rischiate l'incolumità, consegnate aiuti al Patriarcato di Gerusalemme"

Il Presidente della Repubblica riconoscendo il valore dell'iniziativa invita "le donne e gli uomini della flotilla" ad accettare la mediazione della chiesa

Appello di Mattarella alla Flotilla:
26 settembre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Appello alle donne e agli uomini della Flotilla". Sono le parole con le quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di rivolgersi ai protagonisti dell'iniziativa finalizzata a portare aiuti umanitari a Gaza. "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede - sottolinea il Capo dello Stato - di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona".

"A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità - sottolinea Mattarella - un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato latino di Gerusalemme - anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza".

