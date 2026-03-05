circle x black
Cerca nel sito
 

Bernini (Maire): "Nextchem e Tecnimont/KT coniugano capacità esecutive, tecnologia e soluzioni Esg"

05 marzo 2026 | 07.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Si deve essere in grado di realizzare le infrastrutture, ma ancor prima si deve saper dare al cliente la soluzione sostenibile sotto ogni aspetto, sia dei criteri Esg che economico. La forza del Gruppo sta proprio in questa proposizione: Nextchem, che fornisce tutte le soluzioni che soddisfano questi due postulati di sostenibilità, e Tecnimont e KT, le due organizzazioni che trasformano l'idea in una realtà esecutiva". Sono le parole di Alessandro Bernini, Chief Executive Officer di Maire, in occasione del Capital Markets Day 2026, intitolato 'Reshaping Energies', durante il quale sono stati condivisi e illustrati i risultati finanziari del 2025 e le novità relative all'aggiornamento del piano strategico al 2035.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza