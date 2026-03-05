Bernini (Maire): "Nextchem e Tecnimont/KT coniugano capacità esecutive, tecnologia e soluzioni Esg"

"Si deve essere in grado di realizzare le infrastrutture, ma ancor prima si deve saper dare al cliente la soluzione sostenibile sotto ogni aspetto, sia dei criteri Esg che economico. La forza del Gruppo sta proprio in questa proposizione: Nextchem, che fornisce tutte le soluzioni che soddisfano questi due postulati di sostenibilità, e Tecnimont e KT, le due organizzazioni che trasformano l'idea in una realtà esecutiva". Sono le parole di Alessandro Bernini, Chief Executive Officer di Maire, in occasione del Capital Markets Day 2026, intitolato 'Reshaping Energies', durante il quale sono stati condivisi e illustrati i risultati finanziari del 2025 e le novità relative all'aggiornamento del piano strategico al 2035.