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Biffoli (Mimit): "L'Europa deve migliorare la propria posizione nelle scienze della vita"

'Incentivare investimenti con semplificazione normativa'

Claudia Biffoli - Adnkronos
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10 novembre 2026 | 16.56
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Il sistema italiano delle Life sciences è abbastanza competitivo, anche se il posizionamento dell'Europa è intermedio rispetto a Cina e Stati Uniti e deve quindi essere recuperato". Lo ha detto oggi a Roma Claudia Biffoli, dirigente della divisione Biotecnologie e farmaceutica della Direzione generale delle tecnologie emergenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, partecipando alla XXI edizione del Forum Meridiano sanità ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’, il think tank di The European House – Ambrosetti.

"L'Italia ha un background di altissimo livello, che deve necessariamente essere valorizzato. Servono quindi politiche di incentivazione e di attrazione degli investimenti, oltre a una semplificazione normativa, anche in linea con le indicazioni che stanno emergendo a livello europeo. Si tratta di un'opportunità che dobbiamo necessariamente sfruttare", spiega Biffoli.

"Il tema dell'Mfn" ossia il modello di politica dei prezzi dei farmaci lanciato dagli Stati Uniti per ridurre la propria spesa farmaceutica, secondo Biffoli, "ha scosso il settore e ha messo in discussione paradigmi che si muovevano con molta lentezza. Può rappresentare anche un'opportunità, perché ci aiuta a ridisegnare i processi e a comprendere che l'accesso all'innovazione deve essere velocizzato, altrimenti gli investimenti si sposteranno verso altri territori. In questo momento vediamo alcuni segnali di rallentamento ma le condizioni per recuperare ci sono tutte".

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