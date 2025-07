Blue economy, Durigon: "Governo al lavoro su nuove infrastrutture"

"Per mare si intende tutto ciò che circonda l'economia del mare. L'intelligenza artificiale sta entrando anche nei porti e nelle attività portuali. Per questo c'è bisogno di infrastrutture e stiamo lavorando per dare risposte all'altezza. Le difficoltà sono di progettazione, di tempistica, di burocrazia che hanno sempre fermato tutti i processi ma abbiamo dato una grande iniezione di volontà per farle subito". Lo ha dichiarato Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Lavoro, a margine a margine del suo intervento al 4° Summit nazionale economia del mare - Blue Forum in corso a Roma.