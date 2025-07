Blue Economy, Ruffini (Santa Sede): "Mare può essere economia di pace"

“Il mare può essere un'economia di pace che costruisce relazioni nel dialogo, dove il commercio e il dialogo sono essenziali per costruire un futuro migliore con un'economia solidale, fondata sul rispetto gli uni degli altri. L’Italia è come un ponte dentro il mare, un mare così denso di storia e di cultura che sta rafforzando grazie alla sua capacità di essere fedele ai propri valori”. Lo ha dichiarato Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, a margine del suo intervento al 4° Summit nazionale economia del mare - Blue Forum in corso a Roma.

“In un tempo di guerra in cui non è così facile incontrarsi - prosegue Ruffini - trovare il tempo per parlarsi e vedere come si può costruire insieme un futuro migliore è importante. Spesso le perdiamo queste occasioni, oppure diventano occasioni dove le parole si consumano senza diventare mai fatti. Penso e spero che incontri come questo possano produrre fatti, cioè dialogo e incontro e quindi un'economia di pace”.

Sul tema dell’integrazione Ruffini ha aggiunto: “Bisogna lavorare sulla cultura, sull'educazione e sulla memoria. Integrazione ed inclusione vanno insieme. Includere vuol dire rispettare l'altro e integrare vuol dire integrare nel rispetto delle diversità, dove nessuno vuole sopraffare l'altro. Credo sia necessario lavorare dalla scuola, solo lavorare sull'educazione e sulla cultura ci permetterà di includere, di integrare veramente”.