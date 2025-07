Boccardi (Aws): "Servizi cloud cruciali nella trasformazione digitale italiana"

"I servizi cloud hanno un ruolo cruciale nella trasformazione digitale italiana. Ad esempio le content delivery network, le reti di distribuzione di contenuti, sono uno dei 250 servizi che forniamo. Servono per eseguire funzioni di caching, cioè archiviazione di dati in prossimità degli utenti finali. Le nostre cdn sono pubbliche quindi non generiamo dati, ma fungiamo da intermediari tra gli operatori telefonici da una parte e i fornitori di contenuti dall'altra". Così Federico Boccardi, capo delle Politiche di connettività di Amazon Web Services - Aws, durante l'evento all'evento “Il futuro del cloud in Italia e in Europa”, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell'Informazione a Roma con lo scopo di proporre un confronto pubblico sulle sfide legate alle infrastrutture digitali, alla regolazione dei servizi cloud e alla competitività tecnologica europea.

"Prima di pensare a nuove normative – prosegue Boccardi – è importante testare l'efficienza dei regolamenti attivi. L'estensione del framework delle telecomunicazioni per il cloud è ingiustificato. Questo perché il framework è nato per aprire mercati monopolistici elevati da elevare barriere d'ingresso e fallimenti di mercato. È una situazione diversa oggi nel cloud. Non ci sono monopoli. Il cloud è una tecnologia orizzontale che serve settori diversi".



Boccardi, infine, sottolinea l'importanza dell'Italia per Amazon Web Services: “Siamo in Italia, a Milano, dal 2020 e pochi mesi fa abbiamo annunciato un ulteriore ampliamento di questa regione con un investimento di 1,2 miliardi di euro”.