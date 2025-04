Come riconoscere i sistemi utilizzati per frodare i consumatori

Negli ultimi anni, tra la crisi energetica e la fine del mercato tutelato, un tema sempre più discusso è quello delle truffe sui contratti di energia. Eppure, sono ancora molti gli italiani che attivano offerte luce e gas attraverso canali non sicuri. Tali modalità di attivazione sono quelle a più alto rischio di truffe, soprattutto perché non c’è modo, almeno sul momento, di verificare che si tratti di un canale ufficiale del fornitore. Ne è un esempio la tecnica dello spoofing, che i call center usano per falsificare il numero da cui chiamano, spacciandolo per un contatto del fornitore.

La trappola dei finti dipendenti

Molto spesso, dietro questi canali si celano organizzazioni terze, che attivano così contratti luce e gas non vantaggiosi e spesso all'insaputa del cliente, oppure veri e propri truffatori, che tentano di estorcere denaro con l'inganno o di rubare in casa. I copioni utilizzati, a ogni modo, sono ricorrenti: spesso dichiarano un errore in bolletta, si spacciano per finti dipendenti del distributore di zona o di enti pubblici, per falsi agenti dei fornitori di energia o per presunti tecnici del contatore.

Ci sono però dei segnali che possono aiutare l'utente a riconoscere i tentativi di truffa. Uno su tutti, spiegano da Switcho, è la comunicazione di un presunto obbligo di cambio fornitore: in realtà, non esiste alcuna legge che impone di effettuare periodicamente quest'operazione. Un altro campanello d'allarme è la richiesta di dati di fornitura come i codici Pod e Pdr, informazioni utili ad attivare un nuovo contratto, anche all'insaputa dell'utente. A indizi più insidiosi si aggiungono altri più comuni, come la richiesta del codice Iban, che può far sospettare un tentativo di furto dei dati bancari, o la visita non annunciata di un tecnico del contatore, spesso a danno di soggetti fragili o anziani.

Attenzione alle offerte al telefono

Come tutelarsi, dunque, davanti a questi campanelli d'allarme? Ogni situazione è differente, ma in generale si consiglia di: non accettare offerte proposte tramite chiamata sospetta o di persona, perché non sono mai vantaggiose; verificare in autonomia le informazioni trasmesse dai call center o dagli agenti porta a porta, come proposte di cambio offerta, problemi con la bolletta o adesioni a programmi fedeltà, utilizzando sempre i canali ufficiali del proprio fornitore; non condividere tramite chiamata o di persona i propri dati sensibili, potenzialmente utili a portare a termine la truffa; rifiutare visite non precedute da avvisi o da comunicazioni ufficiali e verificabili, prestando sempre attenzione a eventuali annunci.

Meglio il contratto sul web

L'alternativa più sicura per cambiare tariffa luce e gas è l'adesione online. Sottoscrivendo un'offerta web, infatti, è possibile valutare le condizioni economiche e contrattuali nero su bianco. "Le offerte, sottoscritte online, sono anche le più vantaggiose – continua Redi Vyshka, coo e co-founder di Switcho –. Secondo i dati del nostro Osservatorio, ad aprile 2025 le tariffe web per luce e gas permettono di risparmiare circa 380 euro rispetto alla tariffa media mercato".

Ulteriori vantaggi sono la bolletta digitale, che permette di risparmiare sulle spese postali, e l'opzione di domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, che spesso consente di accedere a sconti aggiuntivi ed evita di far versare il deposito cauzionale a inizio contratto. Il consiglio è sempre di scegliere un comparatore che svolga, innanzitutto, un'analisi della bolletta e della tariffa attuale, in modo da poter realmente valutare la situazione di partenza e offrire solo soluzioni migliorative.