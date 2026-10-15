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Bonifazi (Lidl Italia): "Impegnati a restituire valore sul territorio"

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15 ottobre 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
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"Fare sostenibilità significa esprimerci attraverso azioni concrete che siano misurabili e alla portata di tutti i nostri clienti. Negli anni è divenuta parte integrante della nostra strategia aziendale ed è frutto anche dello sviluppo che Lidl ha portato sul territorio italiano dove siamo presenti dal '92. Partiamo quindi dalla consapevolezza concreta dell'impatto che genera la nostra attività e cerchiamo di garantire il miglior rapporto qualità prezzo ai nostri clienti, ma sempre accompagnando questa mission con l'impegno nel voler restituire alla comunità valore". Lo spiega Alessia Bonifazi, Direttrice Corporate Affairs Lidl Italia, all'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma. SOTTOPANCIA: Alessia Bonifazi, Direttrice Corporate Affairs Lidl Italia

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