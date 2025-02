Borgomeo: "Fondamentale il ruolo del sistema degli aeroporti per lo sviluppo del paese"

“Vogliamo porre all’attenzione un dato un po’ sottovalutato che è il ruolo del sistema degli aeroporti ha per lo sviluppo del Paese. Bastano alcuni piccoli dati: il 3,8% dell'intero valore aggiunto nazionale, 1.300.000 addetti; per ogni milione incrementale di passeggeri in un aeroporto ci sono 522 nuovi addetti, ed uno effetto di occupazione generale valutabile in 6.000 persone”. Sono le parole di Carlo Borgomeo, presidente Assaeroporti, intervenendo alla Conferenza Stampa “Aeroporti in pista per il Paese” che inaugura ufficialmente l’Airport Day, presso la sede dell’Associazione Civita, a Roma.