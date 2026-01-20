Bozzetti (Ffm): "Milano Unica racconta eredità culturale ed economica Paese"

"Milano Unica non è soltanto una fiera, ma un luogo di incontro, di visione e di futuro per il mondo dei tessuti e degli accessori di alta gamma e per l’intera filiera della moda. E' qui che si esprime una delle forme più autentiche del Made in Italy, un comparto che genera 75 miliardi di euro di valore aggiunto grazie a oltre 50 mila imprese e più di un milione di addetti, rappresentando circa il 10% dell’export complessivo del Paese". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, in occasione dell’inaugurazione della 42esima edizione di Milano Unica.

"La moda italiana -prosegue Bozzetti- ha costruito la propria grandezza sulla qualità del tessile e sulla completezza della filiera industriale, un patrimonio fatto di competenze, innovazione e saper fare che consente al Made in Italy di esportare nel mondo non solo prodotti, ma qualità, valore e identità. In questo contesto, fiere come Milano Unica sono veri motori di crescita e di sviluppo".

"Oggi però non basta celebrare ciò che siamo. Sostenibilità, digitalizzazione e innovazione non sono più opzioni, ma passaggi obbligati. La vera sfida -conclude Bozzetti- è fare sistema, valorizzando con una visione comune il ruolo di imprese, fiere, istituzioni e territori, perché da soli si compete, ma insieme si costruisce il futuro del Made in Italy".