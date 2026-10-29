Bper con Cdp strutturano per Site S.p.A minibond digitale da 10 milioni su blockchain pubblica

Nuovo traguardo per l’innovazione finanziaria in Italia: Bper e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) hanno strutturato per Site S.p.A. un minibond tokenizzato su blockchain pubblica del valore di 10 milioni di euro, sottoscritto in parti uguali dai due istituti finanziari.

L’emissione di minibond tra le prime in Italia in ordine temporale ma la prima per importo, sottolinea l’importanza e la rapida diffusione della tecnologia blockchain nel mondo finanziario per garantire maggiore trasparenza e velocità di esecuzione rispetto ai sistemi tradizionali. L’iniziativa si distingue infatti per la tokenizzazione del titolo e la completa gestione dell’emissione e sottoscrizione tramite la tecnologia blockchain, abilitata dalla piattaforma BlockInvest, nella piena conformità del DL Fintech (17 marzo 2023, n. 25) garantita da Weltix nel ruolo di Responsabile del Registro. In questa cornice, CDP e BPER continuano a mettere l’innovazione al servizio delle aziende con l’obiettivo di ampliare ancor di più le opzioni di accesso al capitale attraverso l’utilizzo di strumenti più efficienti e digitali.

Il minibond, della durata di 6 anni, finanzierà l’acquisto di nuovi sistemi di trasporto, software e programmi di misurazione e controllo che saranno utilizzati presso le sedi operative in Italia (in particolare, in Emilia-Romagna e nelle regioni del Sud Italia) del Gruppo Site. La società è attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi opere per la pubblica utilità e per le imprese in ambito telecomunicazioni, ICT, sicurezza, energia, ferroviario, edilizia, con una forte presenza internazionale in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Simone Marcucci, Chief Financial Officer di BPER, ha dichiarato: “La prima operazione di Bper tramite tecnologia Blockchain si inserisce all’interno di un percorso di innovazione che ci vede attivi nel campo della finanza tokenizzata sin dalle fasi sperimentali, potenziando il lavoro della finanza di impresa con soluzioni d’avanguardia per la crescita dei nostri clienti”.

Andrea Nuzzi, Chief Business Officer di Cdp, ha dichiarato: “Grazie al perfezionamento della più rilevante emissione obbligazionaria tokenizzata per dimensione strutturata in Italia, CDP conferma la propria leadership nel campo dell’innovazione finanziaria. A partire delle prime sperimentazioni avviate nel nostro Paese, abbiamo contribuito a tracciare un percorso che oggi trova ulteriore conferma nell’utilizzo della blockchain applicata agli strumenti di finanza per le imprese. Un impegno che continua a guidare la nostra azione nel rendere il mercato dei capitali sempre più moderno, efficiente e accessibile”.

Eugenio Errigo, Chief Financial Officer del Gruppo Site, ha dichiarato: "Questo finanziamento da 10 milioni di euro rappresenta un tassello importante nella nostra strategia di pianificazione finanziaria. L'operazione, strutturata insieme a partner di assoluto rilievo come Bper Banca e Cassa Depositi e Prestiti, contribuisce a garantire al Gruppo risorse stabili per sostenere con flessibilità i nostri programmi di sviluppo e consolidamento sul territorio. La fiducia accordataci dagli istituti sottoscrittori conferma la solidità economico-patrimoniale di Site e la credibilità delle nostre prospettive di crescita futura”.

Nell’emissione del minibond digitale, Bper ha agito in qualità di arranger e sottoscrittore, Cdp come investitore istituzionale, Weltix ha agito in qualità di responsabile del registro (RdR), con il partner tecnico BlockInvest, mentre Simmons&Simmons in qualità di advisor legale.