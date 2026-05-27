Bper e Feduf contro ludopatia, incontro con studenti a Sondrio su educazione

Usare l’educazione finanziaria come strumento di prevenzione delle ludopatie: è con questo obiettivo che Bper e la Feduf (Abi) incontrano gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a Sondrio per parlare di prevenzione del gioco d’azzardo, educazione finanziaria e consapevolezza economica. Attraverso la conferenza spettacolo 'Fate il nostro gioco', i ragazzi vengono coinvolti in un percorso dinamico e partecipato, condotto dai divulgatori scientifici di Taxi 1729. Simulazioni di gioco, esperimenti e un dialogo continuo con il pubblico permettono di comprendere il reale funzionamento delle probabilità, smontare le false credenze legate alla vincita e riflettere sui rischi economici e sociali connessi al gioco d’azzardo. Lo annuncia una nota.

Il contesto in cui si inserisce l’iniziativa rende particolarmente attuale il tema. Secondo le relazioni del ministero dell’Economia e delle Finanze, la Lombardia si colloca stabilmente ai primi posti a livello nazionale per volume di gioco d’azzardo, con una spesa media pro capite tra le più elevate in Italia. Il confronto tra le province lombarde evidenzia una diffusione ampia del fenomeno: Milano guida la classifica regionale con una spesa di circa 2.750 euro pro capite, seguita da Como con circa 2.700 euro e da Sondrio con circa 2.620 euro, mentre Monza e Brianza, Cremona, Mantova e Lecco presentano valori comunque significativi. Un quadro che dimostra come il gioco d’azzardo non riguardi solo le grandi aree metropolitane, ma interessi in modo rilevante anche territori di dimensioni più contenute, rendendo centrale l’azione di prevenzione rivolta alle giovani generazioni.

"Parlare di gioco d’azzardo con i ragazzi significa aiutarli a leggere i numeri, a riconoscere le illusioni e a capire che dietro l’apparente semplicità del gioco si nascondono meccanismi complessi e rischiosi", dichiara Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di Feduf. "L’educazione finanziaria è uno strumento fondamentale di prevenzione, perché rafforza il pensiero critico e accompagna i giovani verso scelte economiche più consapevoli e responsabili", spiega ancora.

L’iniziativa di Sondrio si inserisce in un impegno strutturato e continuativo di Bper sul territorio per la promozione di comportamenti finanziari responsabili e per la prevenzione delle ludopatie. Accanto ai progetti di educazione finanziaria realizzati insieme a Feduf nelle scuole e nelle comunità locali, Bper affianca i clienti anche attraverso i propri strumenti e servizi di pagamento, che prevedono funzionalità di controllo e di disabilitazione dell’operatività verso i siti di gioco d’azzardo online, con l’obiettivo di favorire un uso consapevole del denaro e contrastare comportamenti di spesa a rischio. L’impegno di Bper nella prevenzione delle ludopatie si traduce anche in misure concrete sui propri strumenti e sulle politiche di credito. In particolare, alle carte di credito emesse dal gruppo Bper sono inibite le operazioni di pagamento presso esercizi fisici e siti internet classificati come gioco d’azzardo. Un’attenzione speciale è dedicata alla tutela dei minorenni. Per le carte prepagate Payup Teen, infatti, sono previsti blocchi automatici di utilizzo su alcune categorie merceologiche considerate potenzialmente rischiose, tra cui giochi e scommesse, vendite telefoniche e postali, vendite porta a porta, alcolici e tabacchi, farmaci e organizzazioni politiche.

"Siamo lieti di poter proporre il nostro format qui a Sondrio, con la presenza di tanti giovani. Coinvolgerli su un tema così attuale e delicato come il gioco d’azzardo patologico è per noi di primaria importanza. Si tratta di un fenomeno che interessa persone di ogni età e contesto sociale. Sensibilizzare fin dalla giovane età significa formare individui più consapevoli, responsabili e capaci di agire: vuol dire prevenire il problema alla radice e fornire sin da subito strumenti concreti per riconoscerlo e contrastarlo efficacemente", aggiunge Luca Roberto Romellini, responsabile Direzione Regionale Lombardia Nord di Bper.

Con iniziative come 'Fate il nostro gioco', Bper e Feduf rinnovano il proprio impegno a favore di un’educazione finanziaria accessibile, concreta e orientata alla prevenzione, contribuendo alla diffusione di una cultura della consapevolezza economica e della responsabilità individuale. Un impegno che si inserisce in una più ampia strategia di attenzione al benessere delle persone e delle comunità, nella convinzione che investire sulla formazione delle nuove generazioni significhi costruire basi più solide per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile.