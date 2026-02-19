Bper, in 2025 utile a 82,2 milioni per Banca Private Cesare Ponti

Bper Banca Private Cesare Ponti chiude il 2025 con un utile netto pari a 82,2 milioni di euro, un margine di interesse a 32,6 milioni, commissioni nette a 224,1 milioni, di cui 186,8 milioni relative ai servizi di investimento, 35,7 milioni al comparto assicurativo (ramo I) e 1,6 milioni all’attività bancaria tradizionale. Il totale dei proventi operativi netti ammonta a 255,4 milioni di euro, gli oneri operativi sono pari a 131,2 milioni. Le attività finanziarie totali sono aumentate del 9,3% su base annua, segnando un nuovo massimo assoluto di 37,9 miliardi e crescono in tutte le componenti: la raccolta diretta da clientela si attesta a 2 miliardi (+4,9%), la raccolta gestita è pari a 16,8 miliardi (+6,7%), la raccolta amministrata ammonta a 12,8 miliardi (+15,8%), il dato relativo alle polizze vita è pari a 6,3 miliardi (+5,4%). La raccolta netta complessiva dell’anno è pari a 1,2 miliardi, di cui 0,7 miliardi per la componente più pregiata.

Per quanto attiene all'attività del Centro Investimenti, le gestioni patrimoniali a fine anno hanno superato gli 8,0 miliardi (+10,3%) e gli asset in Advisory ammontano 114,7 miliardi (+9,0%). I volumi in consulenza evoluta ammontano a 4,5 miliardi (+27,5% da inizio anno), corrispondenti ad una incidenza del 12,5% sul totale dei volumi gestiti. Il patrimonio netto, incluso il risultato, ammonta a 253,4 milioni, mentre al 31 dicembre 2025 il Cet1 è pari a 35,3% e il Total Capital ratio al 35,3%. Inoltre, dal prossimo 2 marzo Lorenzo Bassani entrerà in Bper Banca Private Cesare Ponti con il ruolo di vicedirettore Generale a riporto dell'amministratore delegato Fabrizio Greco. In pari data Gianluca Talato assumerà il ruolo di responsabile Servizio Private Banking.

"Abbiamo chiuso il 2025 con risultati molto positivi, confermando un percorso di crescita sostenuta, trainata in modo significativo dalla raccolta. I volumi complessivi hanno raggiunto i 38 miliardi di euro e i risultati economici, trainati dalla robusta crescita della componente commissionale, si confermano particolarmente significativi. Ringrazio tutta la squadra per l’impegno e la dedizione dimostrati, così come i nostri clienti, che continuano a riconoscerci la loro fiducia", commenta l'ad Greco. "Guardando al futuro, proseguiremo con determinazione lungo il percorso di sviluppo avviato nel 2024 e delineato nel Piano Industriale 'B:Dynamic | Full Value 2027'. In questo contesto, l’ingresso di Lorenzo e Gianluca rappresenta un passaggio coerente con l’ambizione che abbiamo per il progetto Private: una piattaforma manageriale e commerciale sempre più strutturata, in grado di sostenere una nuova fase di crescita e di consolidare ulteriormente il nostro ruolo nel private banking italiano. La crescita continuerà ad essere sostenuta anche attraverso la piena implementazione delle sinergie con le altre divisioni di Gruppo e in particolare con la Divisione Corporate & Investing Banking, avviate con successo nel corso dell’esercizio appena concluso", conclude Greco.