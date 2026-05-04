circle x black
Cerca nel sito
 

Bper, inclusa nel Dow Jones Best-in-Class Europe Index

Bper, inclusa nel Dow Jones Best-in-Class Europe Index
04 maggio 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bper Banca è stata inclusa nel Dow Jones Best-in-Class Europe Index, l’indice che comprende le società europee con le migliori performance di sostenibilità, individuate da S&P Global attraverso il Corporate Sustainability Assessment (Csa). L’indice seleziona, all’interno di ciascun settore, le imprese che si distinguono per la gestione dei temi ambientali, sociali e di governance ritenuti rilevanti. Questo risultato si inserisce nel percorso di rafforzamento delle pratiche di governance, gestione dei rischi e integrazione dei fattori Esg nei processi aziendali, in un’ottica di miglioramento continuo e di creazione di valore nel lungo periodo.

CTA

L’ingresso di Bper nel Dow Jones Best in Class Europe, sottolinea Simone Marcucci, Chief Financial Officer di Bper, "costituisce un riconoscimento del percorso intrapreso dalla Banca nell’integrazione strutturale dei fattori Esg nel modello di business. L’inclusione degli aspetti ambientali, sociali e di governance consente infatti di rafforzare la qualità delle decisioni, migliorare la gestione dei rischi e cogliere nuove opportunità di creazione di valore. Un approccio Esg maturo contribuisce a consolidare la fiducia e ad allineare i target di business con un modello di crescita sostenibile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Dow Jones Best in Class Europe Index Corporate Sustainability Assessment Esg Governance
Vedi anche
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza