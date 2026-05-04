Bper, inclusa nel Dow Jones Best-in-Class Europe Index

Bper Banca è stata inclusa nel Dow Jones Best-in-Class Europe Index, l’indice che comprende le società europee con le migliori performance di sostenibilità, individuate da S&P Global attraverso il Corporate Sustainability Assessment (Csa). L’indice seleziona, all’interno di ciascun settore, le imprese che si distinguono per la gestione dei temi ambientali, sociali e di governance ritenuti rilevanti. Questo risultato si inserisce nel percorso di rafforzamento delle pratiche di governance, gestione dei rischi e integrazione dei fattori Esg nei processi aziendali, in un’ottica di miglioramento continuo e di creazione di valore nel lungo periodo.

L’ingresso di Bper nel Dow Jones Best in Class Europe, sottolinea Simone Marcucci, Chief Financial Officer di Bper, "costituisce un riconoscimento del percorso intrapreso dalla Banca nell’integrazione strutturale dei fattori Esg nel modello di business. L’inclusione degli aspetti ambientali, sociali e di governance consente infatti di rafforzare la qualità delle decisioni, migliorare la gestione dei rischi e cogliere nuove opportunità di creazione di valore. Un approccio Esg maturo contribuisce a consolidare la fiducia e ad allineare i target di business con un modello di crescita sostenibile".