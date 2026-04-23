Bper, ok Assemblea a bilancio 2025 e a saldo dividendo di 0,56 euro per azione

Via libera dell'assemblea degli azionisti di Bper al bilancio di relativo all’esercizio 2025 e la proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un saldo dividendo unitario in contanti (che si va ad aggiungere all’acconto erogato nel mese di novembre 2025) pari a 0,56 di euro per ciascuna delle 2.086.184.466 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo, inclusivo del predetto acconto e del saldo, pari a 1.364.695.665,56 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo). Il saldo dividendo, pari a 1.168.263.300,96 euro, sarà messo in pagamento da mercoledì 20 maggio 2026 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 18 maggio 2026 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del Tuf (record date) martedì 19 maggio 2026. Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero concorre alla determinazione del reddito imponibile in misura variabile in funzione della natura del percettore. Lo rende noto Bper in un comunicato.

In ragione dell’avvenuta incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in Bper Banca, divenuta efficace lo scorso 20 aprile, l’odierna Assemblea ha inoltre approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025 della medesima Banca Popolare di Sondrio e la seguente proposta di riparto dell’utile: assegnazione di un ammontare pari a 21.629.484,16 euro alla riserva indisponibile ex D. Lgs. n. 38/2005 (art. 6, comma 1, lettera a), a fronte di utili non realizzati, al netto dei correlati effetti fiscali, assegnazione a riserva straordinaria dell’ammontare residuo pari a 578.665.602,09 euro.

L'Assemblea ha inoltre approvato l’adeguamento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche, società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025, e di Kpmg, società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2026-34, nei termini proposti all’Assemblea; la prima e la seconda sezione della Relazione 2026 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Bper, rispettivamente con deliberazione vincolante e non vincolante; la Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2025 da Banca Popolare di Sondrio, con deliberazione non vincolante; il piano di incentivazione Mbo 2026 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del Tuf, come descritto nel relativo documento informativo; talune modifiche al Piano di Incentivazione di Lungo Termine (Ilt) 2025-2027 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del Tuf, come descritte nel relativo documento informativo; l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, funzionale a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere, in una o più tranches, all’acquisto di un numero massimo di 3.000.000 di azioni ordinarie, rappresentative dello 0,15% circa del capitale sociale della Società e comunque non superiore a un controvalore totale di circa 30 mln di euro, al servizio dei sistemi di remunerazione, correnti e futuri, basati su strumenti finanziari, in conformità con quanto previsto nelle Politiche di Remunerazione tempo per tempo vigenti e alla copertura delle esigenze connesse ai beneficiari dei sistemi incentivanti di Banca Popolare di Sondrio; l’autorizzazione, subordinatamente all’ottenimento della prescritta autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, funzionale a conferire al Cda la facoltà di procedere, in una o più tranches, all’acquisto di un numero di azioni ordinarie rappresentative di una percentuale non superiore al 3% del capitale sociale della società e comunque per un controvalore totale non superiore a 750 mln di euro. Tale richiesta è funzionale al perseguimento delle seguenti finalità: creare maggiore efficienza del capitale investito, migliorando al contempo indicatori chiave quali earning per share e return on equity, senza alterare il modello di business né il profilo prudenziale di Bper; dare attuazione alle strategie di remunerazione degli azionisti; e dotare Bper di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare nel contesto di future eventuali operazioni straordinarie.