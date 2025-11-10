Bper partecipa alla 42^ Assemblea Annuale Anci con Bper Bene Comune e Bper Civic Hub

Bper partecipa alla 42ª Assemblea Annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), il principale appuntamento nazionale dedicato a sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni per discutere le sfide e le prospettive dei Comuni, in programma a BolognaFiere dal 12 al 14 novembre 2025. Il tema di quest’anno, 'Insieme per il bene comune', trova piena sintonia con gli obiettivi di Bper Bene Comune, l’insieme di iniziative, servizi e progetti che la Banca dedica al Terzo Settore, alla Pubblica Amministrazione e all’economia sociale. Nell’ambito della manifestazione, Bper sarà presente con uno stand dedicato a Bper Bene Comune e in particolare all’iniziativa Bper Civic Hub, il nuovo spazio digitale gratuito volto a diffondere competenze e buone pratiche di collaborazione tra settore pubblico e privato sociale. L’Hub, infatti, è stato ideato da Bper proprio per favorire la crescita di una cultura condivisa sui temi della co-programmazione, co-progettazione e amministrazione condivisa.

"Il progetto nasce nel solco della rilevazione dei bisogni emersi durante le dieci tappe del Piano di ascolto del Terzo Settore realizzato da Bper Bene Comune nell’autunno 2024. Creare alleanze e reti, far evolvere il rapporto con la Pubblica Amministrazione, creare competenze innovative sono alcuni tra i principali temi emersi. Evidenze che stanno ispirando il tratto distintivo con il quale Bper Bene Comune intende porsi sui territori e nelle comunità locali, basato su una logica co-progettativa e collaborativa, nella convinzione dell’importanza di agire un ruolo attivo per la promozione del bene comune", commenta Daniele Pedrazzi, responsabile di Bper Bene Comune.

Il momento centrale della presenza di Bper sarà il workshop promosso in collaborazione con Anci Emilia-Romagna, 'Competenze ed alleanze per l’amministrazione condivisa: banca, enti locali e Terzo Settore per lo sviluppo di ecosistemi territoriali', che si terrà giovedì 13 novembre dalle ore 12 alle 13.30 nella Sala Filippo Brunelleschi. Con la partecipazione all’Assemblea Nazionale Anci, Bper ribadisce il proprio impegno quale facilitatore della generazione di alleanze territoriali e propulsore di competenze per la gestione condivisa dei beni comuni, sostenendo l’innovazione amministrativa e sociale.