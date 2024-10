Bper stanzia 250 mln a sostegno di famiglie e imprese colpite dal maltempo in Emilia-Romagna

Bper mette in campo un intervento concreto e tempestivo per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese colpite dai gravi danni causati dal maltempo che sta interessando l’Emilia-Romagna. Nello specifico, si legge in una nota, la Banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari, per un plafond complessivo iniziale di 250 milioni: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi, a condizioni dedicate.

Inoltre, Bper si rende disponibile ad esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo.

Bper, attraverso le Direzioni Regionali Emilia Ovest ed Emilia Est, rispettivamente guidate da Cristian Berselli e Cecilia Bavera, ancora una volta rinnova il proprio impegno verso persone e territori duramente colpiti dalle alluvioni delle ultime ore. Il sostegno offerto a famiglie e imprese rappresenta un aiuto concreto per favorire una rapida ripresa. Le Direzioni Regionali, inoltre, terranno un costante dialogo con le istituzioni locali per garantire il massimo supporto di Bper Banca a sostegno dell'intera regione.