Brand Journalism Festival: aziende e giornalisti a confronto, al via Social Reporters Tv

Con la prima puntata della Social Reporters Tv, “ritorniamo con uno speciale dedicato al Brand Journalism Festival parlando dell'eterno dilemma tra aziende e giornalisti per migliorare il rapporto e la collaborazione tra le 2 industrie”. Così Ilario Vallifuoco, organizzatore del Brand Journalism Festival e Ceo di Social Reporters, startup specializzata in Brand Journalism e Live Communication, ricorda l’appuntamento per mercoledì 24 luglio sui canali ufficiali di Adnkronos, alle ore 17.

Al dibattito, partecipano Fernando Vaccarini, responsabile Media Relations, Corporate Reputation e Digital Pr di Unipol, Alessandra Teruggi, Head of Corporate Communication di Metro Italia e Peter Gomez, il direttore del Fatto Quotidiano Online. L’evento Brand Journalism Festival, che debutterà a Roma il 12 novembre, ha l’obiettivo di esplorare e ispirare il mondo del giornalismo e della comunicazione aziendale, esaminando le tendenze, i progetti più significativi e le opportunità e generare una collaborazione più fruttuosa tra i vari protagonisti.