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Butti (Sottosegretario Innovazione tecnologica): "Almaviva sposa perfettamente logica legge AI Governo Meloni"

05 ottobre 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Almaviva produce anche dei modelli di intelligenza artificiale estremamente competitivi e molto performanti, è una delle aziende a livello nazionale più importanti e peraltro sposa perfettamente la logica che noi abbiamo inserito nella legge nazionale sull'intelligenza artificiale, per cui amano molto la sperimentazione e noi abbiamo agevolato la sperimentazione sotto tutti i livelli e noi abbiamo inserito tale processo nella legge 132 del 2025", lo ha detto il Sottosegretario di Stato all'Innovazione, Alessio Butti, a margine del convegno "Valore IA", in cui Almaviva ha presentato Ultra, il nuovo framework strategico del gruppo. Butti ha poi aggiunto che: "Parlare di vantaggio a livello europeo per l'Italia non è più una chimera. Noi stiamo facendo un'azione straordinaria. Leggevo stamattina dei dati veramente performanti sull'azione dell'AI anche da parte delle imprese e bisogna considerare che nell'arco di qualche mese è raddoppiata, questo perché ci sono delle condizioni che sono state messe in campo dal Governo".

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