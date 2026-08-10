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"Giugno e luglio 2026 mesi record per il caldo", il nuovo rapporto Copernicus per l'Europa occidentale

Le condizioni di siccità superiori alla media e le portate dei fiumi ben al di sotto della media

Fiume in secca - (Ipa)
Fiume in secca - (Ipa)
10 agosto 2026 | 07.51
Simona Temperini
LETTURA: 1 minuti

L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre e luglio 2026 è stato il secondo luglio più caldo a livello globale, a pari merito con luglio 2024 secondo le informazioni sono diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione Ue Copernicus. La temperatura superficiale del mare nell'oceano extrapolare ha raggiunto il valore più alto mai registrato per il settimo mese dell'anno, riflettendo in parte lo sviluppo del fenomeno El Niño nel Pacifico equatoriale.

Nel luglio 2026 l'estensione del ghiaccio marino artico si è classificata al sesto posto tra le più basse del mese, con una copertura di ghiaccio marino particolarmente ridotta nella parte settentrionale del Mare di Barents, intorno alle isole Svalbard e alla Terra di Francesco Giuseppe.

A luglio, l'estensione del ghiaccio marino antartico si è classificata al quinto posto tra le più basse, con una copertura di ghiaccio marino inferiore alla media nella maggior parte dei settori oceanici, ad eccezione del Mare di Amundsen. Nello stesso mese gran parte dell'Europa occidentale e ampie zone dell'Europa centrale e orientale hanno registrato condizioni di siccità superiori alla media, principalmente associate a temperature estreme e incendi boschivi eccezionali. Le portate dei fiumi sono risultate ben al di sotto della media, se non addirittura estremamente basse, in gran parte delle regioni colpite dalla siccità, con ripercussioni su molteplici settori.

Al di fuori dell'Europa, alcune zone del Canada settentrionale, degli Stati Uniti centrali, del Maghreb, parte del Corno d'Africa, della Siberia, dell'Asia centro-meridionale, alcune zone della Cina interna, alcune zone dell'Argentina, dell'Uruguay e della Bolivia hanno registrato precipitazioni inferiori alla media.

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clima Copernicus periodo giugno luglio El Niño ghiaccio marino artico ghiaccio marino antartico
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