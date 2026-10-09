circle x black
Cerca nel sito
 

Cantoni (Officina dell'Ambiente): "Matrix ottenuto dalle ceneri dei termovalorizzatori"

'In 25 anni di attività prodotte 4,5 mln di tonnellate a vantaggio di cave e miniere’

Michele Cantoni, responsabile ricerca e sviluppo Officina dell'Ambiente - (foto Adnkronos)
Michele Cantoni, responsabile ricerca e sviluppo Officina dell'Ambiente - (foto Adnkronos)
09 ottobre 2026 | 12.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Matrix è un materiale riciclato al 100%, ottenuto dalla raffinazione delle ceneri pesanti dei termovalorizzatori italiani. Nei nostri 25 anni di attività abbiamo prodotto quasi 4 milioni e mezzo di tonnellate di Matrix, che hanno permesso di evitare l'utilizzo di una quantità equivalente di minerali e rocce estratti dalle cave e dalle miniere”. Così Michele Cantoni, responsabile ricerca e sviluppo Officina dell'Ambiente, intervenendo all’evento ‘Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro’, organizzato a Bologna nell'ambito di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera.

“Oggi è una giornata importantissima per L'Officina dell'Ambiente - aggiunge - perché sono stati illustrati i risultati del campo prova svolto in Sardegna nel mese di marzo con l'utilizzo del nostro materiale, che si chiama Matrix. Gli ottimi risultati hanno permesso ad Anas di inserire nel capitolato speciale d'appalto la possibilità di utilizzarlo come sabbia artificiale nella produzione del conglomerato bituminoso”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sostenibilità riciclo termovalorizzatori materiali stradali
Vedi anche
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews
Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni - Video
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video
Legge elettorale, l'opposizione riempie l'Aula di cartelli 'Truffa' e 'Imbroglio' - Video
'Palazzo della droga' a Roma, iniziata la demolizione a Tor Sapienza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza