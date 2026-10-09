Cantoni (Officina dell'Ambiente): "Matrix ottenuto dalle ceneri dei termovalorizzatori"

"Matrix è un materiale riciclato al 100%, ottenuto dalla raffinazione delle ceneri pesanti dei termovalorizzatori italiani. Nei nostri 25 anni di attività abbiamo prodotto quasi 4 milioni e mezzo di tonnellate di Matrix, che hanno permesso di evitare l'utilizzo di una quantità equivalente di minerali e rocce estratti dalle cave e dalle miniere”. Così Michele Cantoni, responsabile ricerca e sviluppo Officina dell'Ambiente, intervenendo all’evento ‘Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro’, organizzato a Bologna nell'ambito di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera.

“Oggi è una giornata importantissima per L'Officina dell'Ambiente - aggiunge - perché sono stati illustrati i risultati del campo prova svolto in Sardegna nel mese di marzo con l'utilizzo del nostro materiale, che si chiama Matrix. Gli ottimi risultati hanno permesso ad Anas di inserire nel capitolato speciale d'appalto la possibilità di utilizzarlo come sabbia artificiale nella produzione del conglomerato bituminoso”.