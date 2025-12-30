circle x black
Cerca nel sito
 

Capodanno, La Mantia: "Il mio cenone? Mega buffet della tradizione siciliana"

Filippo La Mantia
Filippo La Mantia
30 dicembre 2025 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La mia proposta a Capodanno come anche a Natale rispecchia al 100% la cucina della casa, per me vale la tradizione siciliana e quindi quei piatti che mi ricordano l'infanzia. Tutto parte da lì come anche l'amore per la tavola imbandita e la convivialità". Ad affermarlo è Filippo La Mantia, intervistato dall'Adnkronos, in vista del cenone di Capodanno che quest'anno preparerà per un evento privato in Alta Badia. La Mantia privilegia "prodotti stagionali e soprattutto che non costino tanto" precisa aggiungendo che non ha "nulla contro il caviale o altre cose arzigogolate ma non ce ne è bisogno".

"A Capodanno comunque preparo sempre un buffet perché per me ognuno deve avere la libertà di scegliere cosa mangiare proprio come faceva mia nonna che metteva tutto in mezzo al tavolo" sostiene La Mantia che ama definirsi cuoco. Venendo al menu tiene a precisare: "Da noi, a Palermo, vincono in assoluto le fritture: dai cardi alle arancine, dalle panelle e alle crochette. Poi preparo alcuni piatti iconici come il timballo di anelletti al forno, che un totem. Anche la pasta col broccolo in tegame è un altro piatto iconico. E la caponata invernale con i carciofi". Inoltre, La Mantia mette al centro della tavola "una bella ruota di pesce spada panata e arrostita".

E per finire, come dolce, "non può mancare il buccellato - rimarca - il dolce simbolo delle feste natalizie: un involucro di pasta frolla ripieno di pezzi di cioccolato, noci, datteri, fichi, che si mischia con la conserva vegetale insieme alla cannella e al chiodo di garofano, tutto al forno". La Mantia, palermitano doc, vive a Milano ma ha sempre la Sicilia nel cuore e a gennaio inizierà una nuova avventura, "un grosso progetto a San Vito Lo Capo" annuncia con entusiasmo "per una struttura 5 stelle lusso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Capodanno tradizione siciliana cucina della casa prodotti stagionali Filippo La Mantia buffet cucina italiana
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza