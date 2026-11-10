Caramaschi (Hera): "Le imprese hanno un patrimonio narrativo"

“Sempre di più le imprese vengono riconosciute e si considerano un patrimonio narrativo. Un patrimonio narrativo ricco di storie, perché attraverso i progetti, le iniziative, le attività ci sono mille storie da raccontare che riguardano l'evoluzione del mercato, l'evoluzione dell'economia, l'evoluzione del lavoro e dei diritti dei lavoratori”. Così Giulia Caramaschi, Responsabile comunicazione interna Gruppo Hera, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.

L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. Secondo Caramaschi, “la comunicazione interna è passata dall'essere un po' la cenerentola ad essere la direttrice d'orchestra della comunicazione”. La centralità della comunicazione interna è dovuta al fatto che “cercare queste storie all'interno delle imprese, farle raccontare attraverso la voce delle persone e delle imprese conferisce a queste storie un'autenticità e una coerenza che ne aumenta sicuramente la potenza”, ha concluso.