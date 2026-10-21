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Carburanti, Alis: "No a blocco dei trasporti, danni a cittadini e imprese"

"Indispensabile ripristinare immediatamente la piena operatività dei servizi"

Autotrasportatori - Ipa
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21 ottobre 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
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“Alis è totalmente contraria a qualsiasi forma di blocco dei servizi di trasporto, che compromette la libera circolazione delle merci e finisce per danneggiare cittadini, famiglie e imprese. Il diritto di manifestare non può tradursi in un’interruzione delle attività logistiche e dei collegamenti essenziali per il Paese, con conseguenze economiche e sociali sempre più pesanti, soprattutto nel Mezzogiorno". Così Marcello Di Caterina, vicepresidente di Alis.

"Alla luce dell’incontro di ieri tra il ministro Salvini e le associazioni di categoria, dal quale sono emerse soluzioni concrete e immediate per l’intero settore e per l’autotrasporto - aggiunge - riteniamo fondamentale proseguire il confronto con il governo per continuare a individuare misure a sostegno delle imprese. È tuttavia indispensabile ripristinare immediatamente la piena operatività dei servizi: il dialogo e il senso di responsabilità devono prevalere su forme di protesta che penalizzano l’intero sistema economico nazionale”.

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Carburanti Blocco dei trasporti Imprese Cittadini
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