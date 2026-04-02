Carburanti, in aree di servizio Concessioni Autostradali Venete sconto di 5 centesimi per litro

Concessioni Autostradali Venete (Cav) ha disposto la riduzione del prezzo di vendita del carburante nelle proprie aree di servizio di 5 centesimi di euro per litro. La misura di contenimento, che va ad aggiungersi al ribasso di 25 centesimi di euro per litro delle aliquote di accise già approvato con decreto dal Consiglio dei ministri il 18 marzo scorso - spiega Cav in una nota - "è possibile attraverso la devoluzione delle royalties derivanti dalle sub-concessioni relative alle aree di rifornimento e varrà per un periodo di 20 giorni a decorrere dalla data di accettazione da parte delle sub-concessionarie stesse".

La notifica alle società sub-concessionarie che gestiscono i distributori di carburanti sulle tratte di competenza è stata avanzata da Cav "facendo riferimento - viene precisato - agli sviluppi della difficile congiuntura internazionale e dopo essere stata concordata in ambito di comparto con il coordinamento di Aiscat (associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori). L’obiettivo comune, condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e a cui Cav ha prontamente aderito non facendo mancare il proprio sostegno, è quello di supportare gli interventi governativi a favore di famiglie e imprese, in particolare lavoratori e pendolari, alle prese con il caro carburanti derivante dalla crisi geopolitica in Medio Oriente".

Cav, che gestisce la A4 Venezia-Padova, il Passante di Mestre, la A57-Tangenziale di Mestre e il Raccordo per l’aeroporto Marco Polo, applicherà lo 'sconto' nelle quattro aree di servizio situate lungo le proprie competenze: Arino Est e Arino Ovest in A4, Marghera Est e Marghera Ovest in A57-Tangenziale di Mestre.