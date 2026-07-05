circle x black
Cerca nel sito
 

Carburanti, stop taglio accise: +1,4 miliardi l’anno per automobilisti. Prezzi benzina e gasolio in rialzo

I dati del Mimit e le proteste delle associazioni dei consumatori

Benzinaio - (ipa)
Benzinaio - (ipa)
05 luglio 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mancato rinnovo del taglio delle accise sui carburanti potrebbe costare agli automobilisti italiani circa 1,4 miliardi di euro l’anno solo per i rifornimenti sulla rete stradale e autostradale. È la stima diffusa da Codacons, che commenta i recenti rialzi dei listini di benzina e gasolio.

Secondo l’associazione, sulla rete ordinaria vengono venduti oltre 64 milioni di litri di carburante al giorno. Ne deriva un impatto stimato di circa 3,9 milioni di euro quotidiani, pari a oltre 1,42 miliardi su base annua, indipendentemente dall’andamento delle quotazioni internazionali.

Il Codacons sottolinea inoltre come gli aumenti si inseriscano nel periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da un maggior uso dell’auto per gli spostamenti, nonostante il petrolio abbia registrato un calo di circa il 25% dall’inizio di giugno.

Sul fronte delle associazioni dei consumatori, la Unione Nazionale Consumatori parla di un impatto immediato sui pieni di carburante, stimando rincari fino a circa 2 euro per un pieno da 50 litri in pochi giorni. L’associazione critica inoltre la scelta del mancato rinnovo dello sconto sulle accise, definendola una “stangata” per gli automobilisti.

Intanto, secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del self service oggi è pari a 1,841 euro/litro per la benzina e 1,922 euro/litro per il gasolio sulla rete stradale. In autostrada si sale rispettivamente a 1,932 euro/litro per la benzina e 2,004 euro/litro per il gasolio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carburanti accise benzina gasolio petrolio accise carburanti benzina prezzo diesel prezzo oggi
Vedi anche
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video
Aurora Ramazzotti scrive e canta 4 canzoni, il regalo di matrimonio per Goffredo Cerza - Video
Ultimo a Tor Vergata parte con 'Pianeti' e si emoziona - Video
Cecilia Sala: "Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto" - Video
Ultimo arriva in elicottero, prende il via concerto dell'anno - Video
Piantedosi: "Maranza a Roma? Continuare con azioni polizia" - Video
Fabrizio Moro apre il concerto da record di Ultimo: "Alla faccia di chi ci vuole male" - Video
Eleonora Daniele debutta in prima serata su Rai3: "Come concilio con la mattina? Sono stakanovista" - Video
Concerto di Ultimo a Roma, i fan: "È un poeta, canta canzoni vere senza autotune"
Incendio a Brindisi, a fuoco vasta area sterpaglie e canneto in zona industriale - Video
News to go
Ecobonus, quando comunicare all'Enea? Ecco cosa prevede la legge
L'Ambasciatore Usa a Cefalù, Fertitta: "Cresciuto in famiglia in cui si parlava di origini palermitane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza