Casasco: "Creare campioni europei hi-tech investendo in ricerca e startup"

“Abbiamo discusso del diritto alla competitività per la crescita dell’Europa e in questo senso è importantissima la ricerca: l'Europa investe l’1.5% del suo Pil, la Cina il 2.5%, gli Stati Uniti il 3.5%. Le prime otto aziende quotate in borsa negli Stati Uniti sono aziende hi-tech. Dobbiamo pensare a creare dei campioni europei di tecnologia di frontiera. Per fare questo è necessario investire nella ricerca ed il primo passaggio sono le startup. Abbiamo pochissime società di venture in Europa, in Italia rispetto agli altri Paesi europei siamo al terzultimo posto e quindi dobbiamo considerare le start up non come un giocattolo per i giovani, ma come la ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese".Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, deputato e responsabile del dipartimento economia di Forza Italia, in occasione dell'incontro promosso da Adnkronos e Meta al Centro studi americani sul tema dell’innovazione tecnologica e della regolamentazione europea. "Le startup - ha aggiunto - rappresentano il passaggio per creare i grandi campioni di tecnologia per competere a livello internazionale, come è successo negli Stati Uniti, in Cina e in altri paesi”.