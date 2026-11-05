Casini (Aubac): "Contro rischio idrogeologico bisogna passare dal dopo al prima"

"Ora abbiamo acquisito una conoscenza del mondo dell'acqua, ma nel passato i problemi del rischio idrogeologico non erano così frequenti e intensi come oggi, quindi il tema era un po' sotto traccia. Il quadro conoscitivo ci ha permesso di avere una situazione più chiara. Bisogna passare dal dopo al prima". Così Marco Casini, segretario generale Aubac, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.