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Casiraghi (Arval): "Mobilità è tema di welfare per le aziende"

24 settembre 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi la mobilità non è più solo un fattore di business che agevola l'attività dell'azienda, ma è diventata soprattutto un tema di welfare. Il nostro obiettivo è quello di dar loro una consulenza specifica, per capirne i bisogni e indirizzarle verso una mobilità sempre più sostenibile, integrata e innovativa. Ma ci sono diversi ostacoli: soprattutto deve crescere la consapevolezza all'interno delle aziende", ha dichiarato Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia, spiegando i risultati di un'indagine presentata allo SmartCityLab di Milano, in occasione della European Mobility Week, e condotta da Arval Mobility Observatory, l'osservatorio sulla mobilità dell'azienda, su un campione di dipendenti del Gruppo bancario Bnp Paribas, cui la società appartiene.

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