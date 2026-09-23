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Catalfo: "Un osservatorio per rilevare i fabbisogni e aggiornare le competenze"

23 settembre 2026 | 09.42
Redazione Adnkronos
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La consigliera di amministrazione Inail: "Servono dati su occupazione, fabbisogni e possibili licenziamenti, collegati agli osservatori regionali e agli attori delle politiche del lavoro" "Credo che l'istituzione di un osservatorio generale che vada ad analizzare i dati relativi ai fabbisogni occupazionali, all'occupazione che è già esistente, ai possibili licenziamenti" possa rappresentare una base per orientare le politiche del lavoro. Lo ha detto Nunzia Catalfo, consigliera di amministrazione Inail, al Net Forum di Firenze. L'idea è mettere questi dati "in rete con tutti gli attori che si occupano, a vario titolo, di politiche del lavoro", dagli enti di formazione alle Camere di commercio, fino al sistema dell'istruzione. "Tutto questo messo in rete può costituire la base dalla quale partire per riuscire a rilevare i fabbisogni e aggiornare e tenere sempre coerenti le competenze" con le richieste del mercato.

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