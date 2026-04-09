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Cdp, Scannapieco: "Risultato storico nel 2025, utile più alto di sempre"

L’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco commentando il bilancio appena presentato

Cdp, Scannapieco:
09 aprile 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
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“Il primo anno del Piano Strategico 2025-2027 si chiude con un nuovo risultato storico per Cdp: l’utile più alto di sempre dalla nascita della nostra Istituzione. È un dato che conferma l’efficacia di una strategia che ci ha consentito di investire oltre 29 miliardi di euro in iniziative chiave per il Paese, generando investimenti per più di 73 miliardi”. Lo evidenzia l’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco commentando il bilancio appena presentato.

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“Con queste risorse abbiamo sostenuto la competitività del tessuto economico italiano, al fianco delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese, anche di quelle piccole e medie che fanno più fatica ad accedere al credito, avviando inoltre una nuova attività di finanziamento diretto -prosegue Scannapieco-. Abbiamo investito nelle infrastrutture, in grandi aziende che operano in settori strategici e avviato un nuovo modello operativo che ci consente una presa di rischio maggiore per sostenere tre obiettivi prioritari: Mezzogiorno, innovazione ed ESG. Si è infine molto ampliato il nostro ruolo internazionale, in Europa e sul fronte della finanza per lo sviluppo, anche nell’ambito del Piano Mattei. In uno scenario in continuo mutamento, Cassa Depositi e Prestiti è pronta a cogliere nuove sfide, rafforzando ulteriormente il proprio impegno al servizio del Paese”.

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Cdp Piano Strategico 2025 2027 utile più alto di sempre
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