Cdp, Sofia (Fondazione): "Il Paese ha perso competenze, ma i talenti ci sono e vanno messi nelle condizioni di crescere"

"Idee nuove nascono da giovani capaci di trasformare il presente e il futuro"

18 novembre 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Intervenendo presso la sede storica di CDP, in via Goito a Roma, durante la presentazione dell’iniziativa “Valore per il Territorio”, parte dell’evento dedicato ai 175 anni di Cassa Depositi e Prestiti, Francesca Sofia, Direttrice Generale di Fondazione CDP, ha richiamato il tema della fuga di competenze e il ruolo dei giovani nella costruzione del futuro del Paese. “Pensiamo che per trovare soluzioni nuove e davvero innovative siano necessarie idee nuove. E le idee nuove sono necessariamente idee giovani ecco perché ci rivolgiamo ai giovani”. La Direttrice di Fondazione CDP ha poi specificato che la Cassa è da sempre impegnata a finanziare la ricerca: “Il budget che destiniamo a questa iniziativa nello specifico è mezzo milione, ma ci sono altre risorse che la cassa mette costantemente in campo per sostenere la ricerca”. “Io parlo per la fondazione CDP” ha poi aggiunto. “La fondazione CDP ha tre pilastri intorno ai quali articola il proprio operato: uno è la ricerca. Fino ad oggi, abbiamo sostenuto nell'ultimo triennio più di 40 progetti di ricerca, quindi un segnale molto forte, con fondi significativi. Anche laddove stesse già incidendo il PNRR, abbiamo messo a disposizione risorse addizionali che consentano ai progetti di ricerca di continuare a macinare risultati e aggiungere conoscenza che possa essere trasformata in soluzioni fruibili da coloro che ne hanno bisogno”.

