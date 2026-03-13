Ceccanei (Voicebookradio.com): "La radio viaggia come la logistica con giovani che non devono sperare ma lottare"

"La comunicazione è logistica, attraversa i confini, si muove velocemente e arriva puntuale con le notizie e l'intrattenimento. Ci rivolgiamo ai giovani in un momento in cui devono confrontarsi con quanto accade nel mondo e con un senso di smarrimento. A loro diciamo di non sperare, quello possono farlo gli anziani, ai ragazzi chiediamo di più, invitandoli a lottare per un mondo più pacifico". È l'appello arrivato da LetExpo in corso a Verona da parte di Giulio Ceccanei, fondatore di Voicebookradio.com