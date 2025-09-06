circle x black
Cernobbio, ministre, scienziate e ceo: le donne al forum

Da Carrozza a Bernini, da Calderone a Giannotti, è lunga la lista di moderatrici e personalità

Villa d'Este a Cernobbio - Fotogramma /Ipa
06 settembre 2025 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non solo grisaglia: la rappresentanza femminile al forum Thea a Villa d'Este a Cernobbio è ampia per numero e diversificata per competenze e nazionalità. La lista dei partecipanti è riservata ma tra le relatrici e le moderatrici spiccano ministre, economiste, giornalista, ricercatrici, manager, civil servant ai più alti livelli.

Tra le relatrici, la commissaria Ue per la sovranità tecnologica Henna Virkkunen (finalndese); Maria Chiara Carrozza già ministro e professoressa di bioingegneria a Milano-Bicocca; i ministri Anna Maria Bernini (Università e Ricerca) e Marina Calderone (Lavoro); Joyce Chang capo ricerche globali di JpMorgan; Ulrike Malmendier del German council of economic experts; Fabiola Gianotti direttore generale del Cern; la diplomatica americana Morgan Ortagus. Tra le moderatrici, Anna Cooban della Cnn, Monica Maggioni della Rai, Maria Bartiromo di Fox news, Hala Gorani Mscnbc Usa e l'economista Arancha González dell'istituto parigino Sciences Po.

Tra i partecipanti anche Emma Marcegaglia alla guida di Marcegaglia holding e Cristina Scocchia ad di Illycaffè, tra le altre. Tre le donne che stasera saranno premiate dalla Peres heritage initiative ideata da Teha group per ricordare Shimon Peres, per 24 edizioni presenza costante al forum. Si tratta di Sara Correyero Plaza (co-founder della spagnola Ienai Space); Elisa Ferrari (co-founder e Ceo dell'italiana Quantabrain) e Karina Yamamoto (co-founder e ceo della belga Gridbrid).

