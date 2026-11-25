"Le aziende italiane e internazionali che operano in Italia vogliono continuare a investire nel Paese nonostante siano costrette ad aspettare i tempi della nostra burocrazia. Rimuovere questi ostacoli significherebbe generare dal 20 al 40% di investimenti in più". Lo dichiara Rosario Cerra, fondatore e presidente del Ced - Centro economia digitale, nel corso dell'incontro organizzato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per presentare il Rapporto Strategico 2027 'Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale'.