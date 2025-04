Cgil: nel 2024 5,17 mln tesserati (+0,45%), 22.959 iscritti in più

Crescono gli iscritti alla Cgil: nel 2024 raggiungono 5.172.844, con un incremento di 22.959 tesserati rispetto all'anno precedente, pari allo 0,45%. Gli attivi sono aumentati di 71.019 unità (+2,65%) pari a 2.753.824 (nel 2023 erano 2.682.805). Il numero dei pensionati è diminuito di 48.060 unità (-1.95%) pari a 2.419.020 iscritti (nel 2023 erano 2.467.080). Per effetto di questi dati nel 2024 gli attivi rappresentano il 53,2% degli iscritti rispetto al 52,1% dell'anno precedente.

All'aumento degli attivi nel 2024 contribuisce la fascia d'età fino a 35 anni: +24.720 unità per un totale di 438.409 (+5,98%). Per quanto riguarda la distribuzione geografica, i tesserati nel nord-est sono il 27,3%; nord-ovest il 26%; Centro il 24,5%; Sud e Isole il 22,2%. La composizione per genere i tesserati sono uomini per il 50,6% e donne 49,4%.

Per settori produttivi: reti e terziario 34,2%; industria e costruzioni 28,3%; settori pubblici 23%; agroalimentare 9,3%; altri comparti 5,2%. Inoltre, con un incremento di 8.195 unità (+1,68%), rispetto all’anno precedente, arrivano a 494.587 le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Cgil di nazionalità estera: 4,1% Ue, 13,9 extra Ue. Tra i Paesi più rappresentativi la Romania (13,99%), Albania (9,82%) e Marocco (9,03%).