Cial rinnova l’impegno nell’arte del riciclo con ‘Lakapoliesis’ dell’artista Cibic

L’impegno nella promozione della cultura del riciclo e dell’arte si rinnova per Cial, Consorzio Imballaggi Alluminio, con il supporto alla realizzazione di ‘Lakapoliesis’ la mostra di Matteo Cibic in programma dal 26 marzo al 13 aprile 2025 presso la Fondazione Luigi Rovati, nell’ambito dell’Art Week e della Design Week di Milano. Le due opere monumentali in alluminio riciclato, Lakapoliesis Renovata e Lakapoliesis Vitalis, incarnano l’immortalità di questo materiale e la sua capacità di rinascita infinita. Si tratta di Sculture che introducono una narrazione mitologica futura, in cui il mondo vegetale assume un ruolo attivo e indipendente dall’uomo, ribaltando l’approccio antropocentrico che ha dominato la relazione tra esseri umani e natura.