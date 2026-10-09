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Cida celebra 80 anni di rappresentanza competenza e impegno a servizio Paese

Lunedì 12 ottobre, ore 11.00, all'Auditorium della Conciliazione alla presenza del Presidente della Repubblica

Logo Cida - Ufficio stampa
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09 ottobre 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
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Lunedì 12 ottobre, ore 11.00, all'Auditorium della Conciliazione, Cida-Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità celebra ottant'anni di rappresentanza, competenza e impegno al servizio del Paese, alla presenza del Presidente della Repubblica. All'evento dal titolo 'Il futuro come responsabilità Valori, competenze, visione', interverrà il presidente di Cida Stefano Cuzzilla. Parteciperanno i vertici della Confederazione e delle Federazioni aderenti. Sono invitati autorità, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del mondo economico e sociale.

L'evento sarà un'occasione per ricordare il contributo della dirigenza alla storia della Repubblica e per guardare alle responsabilità che attendono il Paese nei prossimi anni.

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80 anni rappresentanza competenza impegno futuro come responsabilità
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