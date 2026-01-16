circle x black
Civitavecchia, nuovo record per le crociere: oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025

16 gennaio 2026 | 15.31
Il porto di Civitavecchia chiude il 2025 con un record assoluto per il traffico crocieristico in Italia, superando per la prima volta la soglia dei 3,5 milioni di passeggeri. Secondo i dati dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, nello scalo laziale sono transitati complessivamente 3.556.559 crocieristi, confermando Civitavecchia come primo porto crocieristico nazionale e tra i principali hub europei del settore. Il risultato consolida il ruolo strategico del porto sia come scalo di transito sia, soprattutto, come porto di imbarco e sbarco dei passeggeri. Rispetto al 2024, la crescita è pari al 2,81%, accompagnata da un aumento del numero di scali, saliti a 862.

