Civitavecchia, nuovo record per le crociere: oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025

Il porto di Civitavecchia chiude il 2025 con un record assoluto per il traffico crocieristico in Italia, superando per la prima volta la soglia dei 3,5 milioni di passeggeri. Secondo i dati dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, nello scalo laziale sono transitati complessivamente 3.556.559 crocieristi, confermando Civitavecchia come primo porto crocieristico nazionale e tra i principali hub europei del settore. Il risultato consolida il ruolo strategico del porto sia come scalo di transito sia, soprattutto, come porto di imbarco e sbarco dei passeggeri. Rispetto al 2024, la crescita è pari al 2,81%, accompagnata da un aumento del numero di scali, saliti a 862.