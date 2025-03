Clima, Di Bucci: “Nella Protezione civile la formazione è importantissima”

“Ci interessa avere personale formato che lavorerà poi nel sistema della Protezione civile e dall'altra ci interessa avere dei professionisti in tanti settori, dalla giurisprudenza all'ingegneria alla geologia, che conoscano gli aspetti che riguardano i rischi e la riduzione dei rischi”. Così Daniela Di Bucci, Geologa, Dipartimento della Protezione Civile, ha spiegato l’importanza del progetto Return Academy, il percorso di formazione destinato a formare figure professionali altamente qualificate mediante lo sviluppo di competenze interdisciplinari in materia di gestione dei rischi di disastro in contesti di cambiamento climatico.