Cnel, oggi la presentazione della Relazione annuale

Sarà - come ha anticipato lo stesso presidente Renato Brunetta - un quadro a luci e ombre quello offerto dalla Relazione annuale sulla qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini. La presentazione ufficiale del Rapporto - da cui emerge, fra l'altro una sanità in sofferenza mentre crescono l’emancipazione femminile e la sostenibilità ambientale- è in agenda oggi alle 16 a Roma, nella sede di Villa Lubin. All’evento - che sarà aperto dallo stesso Brunetta - prenderà parte il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Dopo gli interventi di apertura, la il programma è strutturato in due sessioni: la prima prevede gli interventi istituzionali Paola Severino (presidente Sna), Antonio Naddeo (presidente Aran), Giovanni Anastasi (presidente Formez), Massimiliano Fedriga (presidente Conferenza regioni e province Autonome), Roberto Pella (presidente f.f. Anci) e Alessandro Romoli (presidente Upi Lazio). Nella seconda sessione interverranno i curatori della Relazione 2024. A moderare i lavori Alberto Orioli, vicedirettore del Sole 24 Ore.