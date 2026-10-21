Co-Innovation Day 2026 di Dedagroup, ricercatori e imprenditori a confronto a Trento

L’evento si inserisce nel modello d’innovazione aperta di Deda
Il futuro dell'innovazione tecnologica non dipende soltanto dallo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, ma dalla capacità di costruire infrastrutture solide, valorizzare i dati, integrare le competenze e governare sistemi digitali sempre più complessi. È questo il messaggio al centro del Co-Innovation Day 2026 di Dedagroup, gruppo tecnologico di riferimento in Italia che opera a livello internazionale accelerando il business e la digitalizzazione di oltre 4.000 clienti, che ha riunito a Trento imprenditori, manager, ricercatori e innovatori per confrontarsi sulle condizioni necessarie affinché l'innovazione generi valore duraturo per il sistema produttivo e la crescita. L’evento si inserisce nel modello d’innovazione aperta di Deda, che abilita sinergie tra competenze tecnologiche, industriali e scientifiche, favorendo la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, startup e giovani talenti. Un confronto che contribuisce a delineare priorità tecnologiche del futuro, opportunità di collaborazione e ambiti di sperimentazione per i prossimi anni, valorizzando il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di nuove progettualità e competenze a supporto anche dell'innovazione delle aziende del Gruppo. Tra i fili conduttori della giornata è emerso il tema della fiducia digitale, intesa come requisito concreto che riguarda la solidità delle infrastrutture, la qualità dei dati, la sicurezza e la governabilità dell'intelligenza artificiale, insieme al ruolo delle persone nel presidiare processi e decisioni.
“In un mondo in cui dati e modelli di intelligenza artificiale sono sempre più disponibili, la vera risorsa scarsa diventa la fiducia”, commenta Roberto Loro, Chief Technology Officer di Dedagroup. “L'AI entra ormai nei processi e contribuisce a orientare decisioni sempre più rilevanti per le organizzazioni. Non basta quindi che un sistema sia tecnologicamente avanzato. Occorre comprenderne il funzionamento, verificarne i risultati, ricostruire le decisioni e intervenire quando necessario. La fiducia si costruisce nella qualità dei dati, nelle architetture e nei meccanismi di governo dei sistemi, mantenendo chiare le responsabilità delle persone. I dati permettono di conoscere. I modelli aiutano a prevedere. Ma solo la fiducia permette di delegare”. Le fondamenta tecnologiche dell'innovazione sono state al centro della sessione Tech Foundations, che ha approfondito il tema strategico delle infrastrutture fisiche e digitali. Il confronto ha approfondito l'importanza di modelli distribuiti e federati, complementari alle grandi infrastrutture globali, capaci di valorizzare le competenze e le specificità dei diversi tessuti produttivi. In questo scenario si inserisce anche Intacture, il data center ipogeo sviluppato in Trentino grazie al partenariato pubblico-privato Trentino DataMine, un’infrastruttura strategica radicata nel territorio ma progettata per offrire capacità e servizi su scala nazionale. Il progetto riunisce Università di Trento, Covi Costruzioni, Dedagroup, Gruppo GPI e ISA - Istituto Atesino di Sviluppo.
Accanto alle infrastrutture, particolare attenzione è stata dedicata ai dati come patrimonio strategico, da organizzare e rendere riutilizzabile per generare conoscenza e vantaggio competitivo. Alla sessione insieme a Roberto Loro hanno contribuito Alessandro Talotta di MIX Milan Internet Exchange e Guido Walter di Donato di Genogra. L'evoluzione verso sistemi intelligenti sempre più autonomi ha guidato la sessione Trust & Orchestration, che ha messo al centro le sfide dell'interoperabilità, dell'orchestrazione e della fiducia digitale. Il confronto ha affrontato il passaggio dai singoli modelli di AI a ecosistemi di agenti specializzati, capaci di collaborare e integrarsi nei processi delle imprese, con applicazioni anche nell'industria e nella robotica. Una trasformazione che richiede nuove capacità di governo e sicurezza, superando un approccio alla cybersecurity fondato prevalentemente sulla conformità normativa per sviluppare sistemi di difesa continuamente verificabili e soluzioni di AI il cui comportamento sia affidabile.
Sono intervenuti Emanuele Frontoni dell'Università di Macerata, Matteo Meucci di Synapsed.ai e Owasp Foundation e Andrea Rigoni di Altirium che spiega: “La sicurezza del futuro sarà sempre meno basata su verifiche periodiche e sempre più sulla capacità di validare continuamente ciò che accade nei processi critici dell'organizzazione. Con l'accelerazione impressa dall'intelligenza artificiale, non basta più garantire la conformità o adottare nuove tecnologie: occorre dimostrare nel tempo la solidità delle proprie difese. È qui che la cybersecurity diventa una questione di “readiness” ovvero di governance, che richiede capacità di interpretare gli scenari, mantenere il controllo delle decisioni più rilevanti e agire con consapevolezza anche sotto pressione”. Il ruolo delle persone nei nuovi ecosistemi tecnologici è stato approfondito nella sessione Human in the Lead, con il contributo di Alessandro Vinciarelli dell'Università di Glasgow che sottolinea: “L'intelligenza artificiale non riguarda soltanto le macchine, ma anche il modo in cui le persone comunicano, collaborano e prendono decisioni. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per sviluppare sistemi capaci di integrarsi efficacemente nei contesti organizzativi. Per questo l'innovazione tecnologica richiede sempre più una collaborazione tra competenze tecniche, psicologia e scienze umane”.
Attraverso il tema dell'Intelligenza Sociale Artificiale, dedicata allo studio delle interazioni tra esseri umani e tra persone e macchine, il confronto ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra ricerca tecnologica, psicologia e scienze umane, inserendosi nella più ampia riflessione sulle competenze e sulle responsabilità delle persone in sistemi digitali caratterizzati da crescente autonomia. La collaborazione tra imprese, startup e ricerca come leva per trasformare l’innovazione in applicazioni industriali concrete è stata al centro della sessione Insights from To The Peak, con Serena Galli, co-founder dell’iniziativa, e Mirco Bucci di Anypath.ai, startup finalista di To The Peak che Deda ha voluto coinvolgere nel Co-Innovation Day per valorizzarne le competenze e l’approccio, in linea con le proprie traiettorie di sviluppo della Physical AI. La sessione ha così rappresentato la naturale prosecuzione della partecipazione di Deda come partner di To The Peak, dando continuità a un percorso di innovazione che mette in relazione imprese, startup e ricerca per favorire lo sviluppo di nuove applicazioni industriali e opportunità di collaborazione. Le Future Signals Conversations hanno approfondito due direttrici di sviluppo. La prima, dedicata ai dati come infrastruttura strategica per creare valore, ha coinvolto Domenico Dato di iStella e Giovanni Botta di Deda Ai. Nel confronto focus sulle condizioni per disporre di basi informative aggiornate, rappresentative dei diversi contesti linguistici e produttivi e capaci di sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
La seconda, Trust & Orchestration: le traiettorie Deda dalla ricerca all'impatto, ha messo in evidenza il contributo dei Co-Innovation Lab congiunti Deda e FBK allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale affidabili e governabili. Riccardo Valletti di Deda, Pietro De Matteis del Co-Innovation Lab Cleanse e Raman Kazhamiakin del Co-Innovation Lab Candi hanno affrontato due direttrici di ricerca complementari, la Hybrid AI, che integra modelli generativi e conoscenza strutturata, e l'Harnessing, che orchestra dati, conoscenza, agenti e processi favorendo una maggiore indipendenza dalle singole tecnologie. Un approccio che attraverso la collaborazione tra ricerca e impresa mira a trasformare risultati scientifici in asset tecnologici, competenze distintive e capacità riutilizzabili a supporto dell'innovazione delle aziende del Gruppo e dei loro clienti.