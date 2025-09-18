Codau 2025: consigliere Paleari, 'abbiamo bisogno di tanta università e ricerca'

"Non ci sono dubbi che un Paese forte ha bisogno di un sistema universitario e di una ricerca forti. In questi anni l'Italia si è rafforzata relativamente anche ad altri Paesi. Certo, le sfide sono immani, abbiamo dei continenti davanti che vanno a una velocità altissima e le tecnologie seguono di conseguenza. Abbiamo, quindi, bisogno di tanta università e ricerca". Così, Stefano Paleari, consigliere del ministro dell'Università e della Ricerca, in occasione di Codau 2025, il XXII convegno annuale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, che affronta la tematica della coopetizione universitaria, la strategia per cui si collabora in modo da ottenere benefici comuni in alcune aree pur continuando a competere in altri ambiti.